Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки

Президент США Дональд Трамп обвинил вдову основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл в том, что она растрачивает унаследованные ей от супруга финансы на фейковые новости. Об этом глава Штатов написал в Twitter.

— Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) (главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. — Прим. Лайфа) и который извергает фейковые новости и ненависть, — подчеркнул Трамп.

Он также призвал пользователей Сети "писать, звонить и показать свои чувства" вдове Джобса.