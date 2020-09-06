Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки

Президент США Дональд Трамп обвинил вдову основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл в том, что она растрачивает унаследованные ей от супруга финансы на фейковые новости. Об этом глава Штатов написал в Twitter.
— Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) (главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. — Прим. Лайфа) и который извергает фейковые новости и ненависть, — подчеркнул Трамп.
Трамп назвал фейком сообщения СМИ о перенесённых им микроинсультахСогласно публикациям, проблемы со здоровьем у американского президента были в ноябре 2019 года.
Он также призвал пользователей Сети "писать, звонить и показать свои чувства" вдове Джобса.
Напомним, ранее журнал Atlantic, ссылаясь на источники, сообщил, что Дональд Трамп в ноябре 2018 года в ходе поездки в Париж в честь столетия Компьенского перемирия не захотел ехать на американское военное кладбище, потому что оно якобы "заполнено неудачниками". Американский лидер опроверг эту информацию, назвав её фейком. Издание отчасти принадлежит организации Emerson Collective, основанной и возглавляемой вдовой основателя Apple.