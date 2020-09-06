Лавров и Вучич обсудили результаты поездки сербского лидера в США

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл сегодня телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которого обсуждались итоги встречи сербской делегации в Вашингтоне и предстоящие переговоры в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что обе стороны выразили нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнёрства двух стран и политического диалога согласно договорённостям президентов государств.

В контексте обсуждения проблемы Косова была подчёркнута позиция России, которая остаётся неизменной, в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244.