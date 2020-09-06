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Лавров и Вучич обсудили результаты поездки сербского лидера в США

Стороны выразили нацеленность на развитие отношений стратегического партнёрства и политического диалога.

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Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл сегодня телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которого обсуждались итоги встречи сербской делегации в Вашингтоне и предстоящие переговоры в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что обе стороны выразили нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнёрства двух стран и политического диалога согласно договорённостям президентов государств.

В контексте обсуждения проблемы Косова была подчёркнута позиция России, которая остаётся неизменной, в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244.

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Сербский лидер бросил удивлённый взгляд на свою делегацию и стал лихорадочно смотреть в бумаги.

Напомним, в Вашингтоне состоялись переговоры Сербии и Косова при участии США. Белград заключил с Вашингтоном соглашение по Косову, которое подразумевает развитие экономических отношений с Приштиной.

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