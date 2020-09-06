В Эквадоре горе-грабители обокрали студентку во время урока в Zoom и попали на видео

В городе Амбато в Эквадоре грабители вломились в дом к студентке, слушавшей лекцию в Zoom. Их увидели одноклассники девушки. И, хотя они не слышали, что происходит в помещении, по видео поняли, что ничего хорошего ожидать не стоит, передаёт Nuestra Realidad.
Учащиеся быстро сориентировались и указали на происходящее педагогу, который попросил связаться с полицией.
🚨 CAPTURADOS— María Paula Romo (@mariapaularomo) September 4, 2020
La @PoliciaEcuador capturó de inmediato a los responsables del robo de una vivienda en Ambato. El hecho fue grabado en video, mientras una estudiante recibía clases en línea. #BuenTrabajoPolicíaEc #CombateAlDelito
(Rectificación de imagen) pic.twitter.com/0LYngbC6Sp
Вскоре четверо мужчин, успевших сбежать с компьютером девушки, были задержаны. Об их поимке сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо.
Китайцам запретили бесплатно пользоваться ZoomКомпания не объясняет, почему именно она решилась на этот шаг. Однако некоторые эксперты предполагают, что Zoom поступила таким образом из-за возросшего напряжения между КНР и США.
Ранее в Аргентине политолог умерла во время лекции в Zoom на глазах у студентов.
Лента новостей
При пожаре в частном доме в Костромской области погибли две женщины и девочка
сегодня в 16:33
Facebook не позволил страдающему неизлечимым заболеванием французу транслировать свою смерть
сегодня в 16:19
"Полулегально пересекла границу". Дочь Ефремова приняла участие в протестных акциях в Белоруссии
сегодня в 16:12