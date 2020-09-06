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В Эквадоре горе-грабители обокрали студентку во время урока в Zoom и попали на видео

Одноклассники девушки вызвали полицию, вскоре нападавшие были задержаны, у них нашли украденный компьютер.

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В городе Амбато в Эквадоре грабители вломились в дом к студентке, слушавшей лекцию в Zoom. Их увидели одноклассники девушки. И, хотя они не слышали, что происходит в помещении, по видео поняли, что ничего хорошего ожидать не стоит, передаёт Nuestra Realidad.

Учащиеся быстро сориентировались и указали на происходящее педагогу, который попросил связаться с полицией.

Вскоре четверо мужчин, успевших сбежать с компьютером девушки, были задержаны. Об их поимке сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо.

Китайцам запретили бесплатно пользоваться Zoom

Компания не объясняет, почему именно она решилась на этот шаг. Однако некоторые эксперты предполагают, что Zoom поступила таким образом из-за возросшего напряжения между КНР и США.

Ранее в Аргентине политолог умерла во время лекции в Zoom на глазах у студентов.

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