В Эквадоре горе-грабители обокрали студентку во время урока в Zoom и попали на видео

В городе Амбато в Эквадоре грабители вломились в дом к студентке, слушавшей лекцию в Zoom. Их увидели одноклассники девушки. И, хотя они не слышали, что происходит в помещении, по видео поняли, что ничего хорошего ожидать не стоит, передаёт Nuestra Realidad.