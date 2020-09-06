В Подмосковье в результате поножовщины у кафе погибли двое

В подмосковной Шатуре в ходе драки возле кафе мужчина убил двух своих соперников и ранил ножом третьего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошёл в заведении на улице Большевик. Мужчина 1980 года рождения умер на месте, а второй скончался в больнице, куда был доставлен с колото-резаными ранениями. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве, правоохранители уже задержали подозреваемого. Устанавливаются причины драки.

По данным "Московского комсомольца", конфликт произошёл между 40-летним Евгением, а также друзьями Михаилом и Игорем, которые были ранее судимы. Позже к ним присоединился бывший боксёр — 38-летний Игорь.

По словам очевидцев, после словесной перепалки Евгений ударил ножом экс-боксёра, за которого вступились товарищи. В результате бывший спортсмен и зачинщик поножовщины умерли, а Михаил был тяжело ранен. Четвёртый участник событий пустился в бега, но позже был задержан.