В Подмосковье в результате поножовщины у кафе погибли двое

В подмосковной Шатуре в ходе драки возле кафе мужчина убил двух своих соперников и ранил ножом третьего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошёл в заведении на улице Большевик. Мужчина 1980 года рождения умер на месте, а второй скончался в больнице, куда был доставлен с колото-резаными ранениями. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве, правоохранители уже задержали подозреваемого. Устанавливаются причины драки.
По данным "Московского комсомольца", конфликт произошёл между 40-летним Евгением, а также друзьями Михаилом и Игорем, которые были ранее судимы. Позже к ним присоединился бывший боксёр — 38-летний Игорь.
По словам очевидцев, после словесной перепалки Евгений ударил ножом экс-боксёра, за которого вступились товарищи. В результате бывший спортсмен и зачинщик поножовщины умерли, а Михаил был тяжело ранен. Четвёртый участник событий пустился в бега, но позже был задержан.
В Подмосковье арестовали мужчину, зарезавшего супругу в детсаду на глазах у малышейПодозреваемый рассказал, что убил жену из ревности.
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