Facebook не позволил страдающему неизлечимым заболеванием французу транслировать свою смерть

57-летний француз Ален Кок, страдающий неизлечимым заболеванием, перестал принимать лекарства, пищу и пить воду и намеревался транслировать свою смерть в прямом эфире Facebook. Компания заявила, что заблокирует подобную трансляцию, так как показывать самоубийство запрещено правилами, передаёт Би-би-си.
— Я знаю, что следующие дни будут трудными, но я принял решение и спокоен, — заявил мужчина.
Влюблённые студенты покончили с собой во время трансляции в соцсети20-летние влюблённые из Токио, Япония, покончили с собой, транслируя видео суицида в социальные сети. Один из друзей пары сообщил о происходящем в полицию, но было уже поздно, сообщает Mirror.
Ранее Кок обращался к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он просил позволить смертельно больным людям заканчивать жизнь так, как им хочется. Глава государства отказал гражданину в эвтаназии, отметив, что не может поставить себя выше законов. При этом Макрон указал, что сочувствует мужчине.
Ранее чемпионка Паралимпийских игр бельгийка Марике Верворт прибегла к эвтаназии из-за невыносимых болей.
7 смертей во время прямых трансляцийНа Украине тусовщицы погибли в ДТП в прямом эфире "Инстаграма". Девушки развлекали своих подписчиков вечеринкой с распитием алкогольных напитков, которую они устроили прямо в салоне автомобиля. Праздник было решено продолжить в клубе, по дороге в который они и разбились. На полной скорости их машина врезалась в столб. Лайф вспомнил ещё шесть смертей, которые произошли во время прямых эфиров в соцсетях.
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