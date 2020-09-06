Facebook не позволил страдающему неизлечимым заболеванием французу транслировать свою смерть

7 смертей во время прямых трансляций На Украине тусовщицы погибли в ДТП в прямом эфире "Инстаграма". Девушки развлекали своих подписчиков вечеринкой с распитием алкогольных напитков, которую они устроили прямо в салоне автомобиля. Праздник было решено продолжить в клубе, по дороге в который они и разбились. На полной скорости их машина врезалась в столб. Лайф вспомнил ещё шесть смертей, которые произошли во время прямых эфиров в соцсетях.