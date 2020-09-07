За август банки отклонили 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы

За прошлый месяц российские банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул, которые были введены президентом страны Владимиром Путиным для пострадавших от пандемии CoViD-19. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что на 26 августа 15 тысяч отклонённых заявлений составили примерно четыре процента от всех поданных заявок. По данным ЦБ, эти заёмщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу.

К этой дате банки получили около 370 тысяч запросов на отсрочку платежей. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации отказали россиянам на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. При этом общее число удовлетворённых требований по состоянию на 26 августа составило 205,1 тысячи по договорам на общую сумму более 81 миллиарда рублей. Как утверждается, это около 58% всех рассмотренных заявок.

Добавим, что у жителей РФ есть 90 дней для того, чтобы предоставить документы, которые подтверждают сокращение их дохода на 30% по сравнению со средним показателем за 2019 год. В случае непредвиденных обстоятельств, которые помешали человеку предоставить подтверждение в указанный срок, ему даётся ещё один месяц. В Центробанке отметили, что большинство граждан обращались за предоставлением кредитных каникул в апреле, максимум в августе они должны были направить кредиторам все необходимые документы о падении доходов. Однако многие этого не сделали, и их запрос просто аннулировали.