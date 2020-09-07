Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В ООН заявили, что поставка воды в Крым — забота и России, и Украины

Отмечается, что главная ответственность всё же лежит на РФ.

164

Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

Доступ к чистой питьевой воде — это одно из основных прав человека, и в отношении Крыма его соблюдение лежит как на России, так и на Украине. Об этом РИА "Новости" рассказала представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Кравчук заявил, что Украина пустит воду в Крым "в случае гуманитарной катастрофы"

При этом политик добавил, что речь не идёт о промышленных предприятиях и военных базах.

Она уточнила, что на РФ лежит главная ответственность за доступ населения полуострова к воде, однако и Украина в свою очередь, согласно международным нормам, должна "держать в поле зрения вопрос" о том, может ли она обеспечить достаточный уровень жизни людей.

Тросселл также подтвердила, что верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ознакомилась с письмом, в котором выражена озабоченность по поводу сложностей с доступом к воде в Крыму и Севастополе.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с пресной водой в Крыму.

Выбор редакции

Loading...