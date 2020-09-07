В ООН заявили, что поставка воды в Крым — забота и России, и Украины

Доступ к чистой питьевой воде — это одно из основных прав человека, и в отношении Крыма его соблюдение лежит как на России, так и на Украине. Об этом РИА "Новости" рассказала представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Она уточнила, что на РФ лежит главная ответственность за доступ населения полуострова к воде, однако и Украина в свою очередь, согласно международным нормам, должна "держать в поле зрения вопрос" о том, может ли она обеспечить достаточный уровень жизни людей.

Тросселл также подтвердила, что верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ознакомилась с письмом, в котором выражена озабоченность по поводу сложностей с доступом к воде в Крыму и Севастополе.