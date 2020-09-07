Мэр города в США не будет увольняться из-за гибели бегавшего голым по улицам афроамериканца

Мэр американского города Рочестер (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и начальник полиции города Ларон Синглтери заявили, что не собираются покидать свои посты, несмотря на акции протеста, которые начались из-за обнародования информации о гибели афроамериканца Дэниела Пруда после задержания. Об этом они сообщили на совместной пресс-конференции.

— Я вижу, что предстоит много работы. Я намерена выполнить её, — отметила Уоррен.

В свою очередь, руководитель полиции Синглтери подчеркнул: — Я знаю, были слухи, что я ухожу в отставку. Это не так, я по-прежнему шеф полиции.

Стоит отметить, что они оба являются афроамериканцами.

Инцидент с Дэниелом Прудом произошёл в конце марта. Он бегал по улицам без одежды, кричал, что заразился коронавирусом, и плевался. Полицейские надели на голову мужчине мешок, чтобы защитить окружающих, и некоторое время прижимали его к асфальту. При этом один из офицеров придавил Пруда коленом в спину. Афроамериканец потерял сознание и умер в больнице. Семья мужчины рассказала об этом только 2 сентября. После этого в Рочестере начались массовые акции протеста. Полицейских, участвовавших в задержании Пруда, отстранили. Демонстранты призвали Уоррен и Синглтери уйти в отставку. В ночь на воскресенье в городе задержали девять протестующих.

Напомним, массовые акции протеста в США начались после того, как в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.