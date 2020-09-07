Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Мэр города в США не будет увольняться из-за гибели бегавшего голым по улицам афроамериканца

Он умер во время задержания ещё в марте, однако известно об этом стало только в начале сентября.

25

Фото © ТАСС / EPA

Мэр американского города Рочестер (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и начальник полиции города Ларон Синглтери заявили, что не собираются покидать свои посты, несмотря на акции протеста, которые начались из-за обнародования информации о гибели афроамериканца Дэниела Пруда после задержания. Об этом они сообщили на совместной пресс-конференции.

Я вижу, что предстоит много работы. Я намерена выполнить её, — отметила Уоррен.

В США соберут жюри присяжных из-за смерти афроамериканца, который бегал голым по улицам и плевался в окружающих

Полицейские надели мужчине на голову мешок и придавили коленом в спину. Он потерял сознание и умер в больнице.

В свою очередь, руководитель полиции Синглтери подчеркнул:

Я знаю, были слухи, что я ухожу в отставку. Это не так, я по-прежнему шеф полиции.

Стоит отметить, что они оба являются афроамериканцами.

Инцидент с Дэниелом Прудом произошёл в конце марта. Он бегал по улицам без одежды, кричал, что заразился коронавирусом, и плевался. Полицейские надели на голову мужчине мешок, чтобы защитить окружающих, и некоторое время прижимали его к асфальту. При этом один из офицеров придавил Пруда коленом в спину. Афроамериканец потерял сознание и умер в больнице. Семья мужчины рассказала об этом только 2 сентября. После этого в Рочестере начались массовые акции протеста. Полицейских, участвовавших в задержании Пруда, отстранили. Демонстранты призвали Уоррен и Синглтери уйти в отставку. В ночь на воскресенье в городе задержали девять протестующих.

Полицейские вновь застрелили афроамериканца при задержании, на сей раз в Вашингтоне — видео

Имя погибшего и его возраст не раскрываются.

Напомним, массовые акции протеста в США начались после того, как в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.

А новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские в Кеноше произвели несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован. Кандидаты в президенты США не оставили без внимания инцидент. Действующий глава государства Дональд Трамп, выступающий за жёсткое подавление протестов, посетил Кеношу во вторник и назвал происходящее внутренним терроризмом, а его соперник от демократов Джо Байден встретился с семьёй афроамериканца и с самим Джейкобом Блейком.

Выбор редакции

Loading...