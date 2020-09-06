Украинский дипломат заявил, что Киев потерял шанс выстроить в России пятую колонну

Бывший советник президента Украины по вопросам внешней политики, дипломат Василий Филипчук считает, что Киев потерял возможность через своих агентов влияния распространять в России "здоровые зёрна". По его словам, страна потеряла шанс выстроить в РФ пятую колонну. Об этом сообщает "Апостроф".

— Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство, — подчеркнул Филипчук.

Дипломат оценил возможность партнёрства Украины с Евросоюзом и США. Он считает, что ЕС — достаточно конструктивный партнёр, однако в Киеве не получают должного уровня обратной реакции, который соответствовал бы их устремлениям. Штаты также, по мнению Филипчука, далеки от безоговорочного сотрудничества.