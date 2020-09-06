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Украинский дипломат заявил, что Киев потерял шанс выстроить в России пятую колонну

Он также оценил возможность партнёрства Незалежной с Евросоюзом и США.

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Фото © Shutterstock

Бывший советник президента Украины по вопросам внешней политики, дипломат Василий Филипчук считает, что Киев потерял возможность через своих агентов влияния распространять в России "здоровые зёрна". По его словам, страна потеряла шанс выстроить в РФ пятую колонну. Об этом сообщает "Апостроф".

Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство, — подчеркнул Филипчук.

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Как отметил автор идеи, шансы на реализацию данного сценария "растут изо дня в день".

Дипломат оценил возможность партнёрства Украины с Евросоюзом и США. Он считает, что ЕС — достаточно конструктивный партнёр, однако в Киеве не получают должного уровня обратной реакции, который соответствовал бы их устремлениям. Штаты также, по мнению Филипчука, далеки от безоговорочного сотрудничества.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в 2021 году украинцам придётся ездить в страны Европейского союза по новым правилам. Формально безвизовый режим не отменяется, однако, чтобы въехать в Шенгенскую зону, с 1 января необходимо будет пройти платную проверку и подтвердить наличие денежных средств. Принципиальным изменением при пересечении границы станет новая система ETIAS, благодаря ей Евросоюз получит общие данные о пересечении границы Шенгена.

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