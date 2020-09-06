Мужчину сбили на МКАД, когда он пытался перебежать дорогу — видео

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На Московской кольцевой автодороге машина сбила пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы в Telegram.
Инцидент произошёл на внутренней стороне 85-го километра МКАД. Пешеход погиб. Движение затруднено на расстоянии 5,5 км. Детали произошедшего уточняются.
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