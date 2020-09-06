В Новой Москве рухнул аэроплан, есть пострадавшие

Водитель снял, как прямо перед ним на дорогу приземлился аэроплан В Сети появилось шокирующее видео посадки аэроплана на шоссе Санрайз Хайуэй в Нью-Йорке. На кадрах видно, как летающий аппарат несмотря на движущиеся автомобили снижается прямо на дорогу и удачно приземляется между машинами. Необычный инцидент снял водитель одного из авто. Мужчина без конца повторяет: "Вот дерьмо!"