В Новой Москве рухнул аэроплан, есть пострадавшие

Аэроплан упал на территории Новой Москвы. Инцидент произошёл недалеко от деревни Бабенки, рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.
В результате два человека были госпитализированы с травмами. Причины случившегося выясняются.
Водитель снял, как прямо перед ним на дорогу приземлился аэропланВ Сети появилось шокирующее видео посадки аэроплана на шоссе Санрайз Хайуэй в Нью-Йорке. На кадрах видно, как летающий аппарат несмотря на движущиеся автомобили снижается прямо на дорогу и удачно приземляется между машинами. Необычный инцидент снял водитель одного из авто. Мужчина без конца повторяет: "Вот дерьмо!"
Ранее в Башкирии женщина пострадала при жёсткой посадке дельтаплана.