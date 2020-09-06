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В Новой Москве рухнул аэроплан, есть пострадавшие

Они госпитализированы.

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Фото © Ольга Зиновская / ТАСС

Аэроплан упал на территории Новой Москвы. Инцидент произошёл недалеко от деревни Бабенки, рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

В результате два человека были госпитализированы с травмами. Причины случившегося выясняются.

Водитель снял, как прямо перед ним на дорогу приземлился аэроплан

В Сети появилось шокирующее видео посадки аэроплана на шоссе Санрайз Хайуэй в Нью-Йорке. На кадрах видно, как летающий аппарат несмотря на движущиеся автомобили снижается прямо на дорогу и удачно приземляется между машинами. Необычный инцидент снял водитель одного из авто. Мужчина без конца повторяет: "Вот дерьмо!"

Ранее в Башкирии женщина пострадала при жёсткой посадке дельтаплана.

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