В Нижнем Тагиле пенсионер выпал из окна, развешивая бельё, и разбился насмерть

В Нижнем Тагиле пенсионер разбился насмерть, выпав из окна в тот момент, когда развешивал бельё. Об этом сообщает ИА "Все новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что 85-летний мужчина не удержался и выпал со второго этажа. Он скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. Следственный комитет организовал проверку по факту несчастного случая.