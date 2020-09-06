В Нижнем Тагиле пенсионер выпал из окна, развешивая бельё, и разбился насмерть

В Нижнем Тагиле пенсионер разбился насмерть, выпав из окна в тот момент, когда развешивал бельё. Об этом сообщает ИА "Все новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что 85-летний мужчина не удержался и выпал со второго этажа. Он скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. Следственный комитет организовал проверку по факту несчастного случая.
В Кузбассе пенсионер из-за бытового конфликта расстрелял семью соседей — видеоРужьё он принёс под плащом, но, даже увидев это, соседи не до конца осознавали опасность.
Ранее Лайф рассказывал о пенсионере в Саратовской области, который погиб при поливе огорода, утонув в колодце.