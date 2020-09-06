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В Нижнем Тагиле пенсионер выпал из окна, развешивая бельё, и разбился насмерть

Погибшему было 85 лет.

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Фото © Pixabay

В Нижнем Тагиле пенсионер разбился насмерть, выпав из окна в тот момент, когда развешивал бельё. Об этом сообщает ИА "Все новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что 85-летний мужчина не удержался и выпал со второго этажа. Он скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. Следственный комитет организовал проверку по факту несчастного случая.

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