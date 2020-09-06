США похвастались "революционной" системой боя с Россией

В США на базе Морской авиации Эндрюс журналистам показали работу "революционной системы управления боевыми действиями", в которой компьютер помогает военным принимать решения на поле боя. Об этом сообщает Defence News.

— Центр управления отображает цифровую картину поля боя, которая, кажется, даёт почти всеведущую картину как американских, так и противостоящих возможностей, — говорится в сообщении.

Однако указывается, что пока "революционным" в новой системе является только название. Дело в том, что, в отличие от фильмов, где военные работают на современных компьютерах со стильными графическими интерфейсами и "одним кликом могут открыть карты российских ракетных объектов в реальном времени или оперативные данные о войсках США", в реальности они "погрязли в прошлом".

— Операторы вручную работали с потоками данных, уточняли информацию у других войск по телефону и создавали бесконечные слайды PowerPoint для передачи информации к вышестоящему руководству, — говорится в публикации.

Тем не менее журналистам продемонстрировали один из вероятных сценариев нападения на США, в ходе которого страну атаковали крылатые ракеты — их имитировали беспилотники-мишени. Отмечается, что "звездой" шоу было то, что искусственный интеллект собрал данные о целях и по каналам связи 4G и 5G передал данные в центр управления.