"Есть какая-то доля вероятности". Нурмагомедов оценил возможность реванша с Макгрегором

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не интересен второй бой с ирландским бойцом Конором Макгрегором. При этом он добавил, что небольшая вероятность того, что реванш между ними состоится, всё же есть.

В интервью "Известиям" Нурмагомедов рассказал, что сейчас полностью сосредоточен на предстоящем поединке с Джастином Гэтжи.

— Мне это абсолютно неинтересно [реванш с Макгрегором]. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди претендент. Заслуженный, крепкий, активный. О Макгрегоре я даже не думаю. Всё, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят медиа и так далее, меня совсем не волнует. Я доказал, что как конкурент внутри клетки он никакого сопротивления мне оказать не смог, — отметил российский боец.

Кроме того, Нурмагомедов признался, что не так сильно заинтересован в поединке по правилам бокса с американцем Флойдом Мейвезером. По словам россиянина, это может произойти, если он захочет заработать деньги.

— А нужен ли он мне?.. Думаю, заработать деньжат можно было бы. Но я бы, так скажем, не хотел продавать своё наследие за миллионы долларов. Я понимаю, что по правилам бокса одолеть Мейвезера очень тяжело. Это ни для кого не секрет. Как такового интереса в этом бое у меня нет. Если появится желание заработать деньги, можно будет подраться. А выходить против кого-то ещё, смысла нет, — подчеркнул чемпион UFC.