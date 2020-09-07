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В Китае мужчина с ножом напал на четверых школьников

Подозреваемого удалось задержать.

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Фото © Pixabay

В китайском городе Чжанцзяцзе, провинция Хунань, вооружённый ножом мужчина напал на учеников средней школы, ранения получили четыре ребёнка. Об этом сообщает портал Sina.

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Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами и ранами.

По информации журналистов, инцидент произошёл буквально напротив одного из учреждений города, а самого подозреваемого вскоре удалось задержать.

В настоящий момент все пострадавшие дети были направлены в больницу, задержанный причины своего поступка объяснить не смог, ведётся следствие.

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