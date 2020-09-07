В Китае мужчина с ножом напал на четверых школьников

В китайском городе Чжанцзяцзе, провинция Хунань, вооружённый ножом мужчина напал на учеников средней школы, ранения получили четыре ребёнка. Об этом сообщает портал Sina.
В ульяновском супермаркете женщина напала с ножом на продавщицу — видеоПострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами и ранами.
По информации журналистов, инцидент произошёл буквально напротив одного из учреждений города, а самого подозреваемого вскоре удалось задержать.
В настоящий момент все пострадавшие дети были направлены в больницу, задержанный причины своего поступка объяснить не смог, ведётся следствие.
Ранее Лайф рассказывал о жестокой расправе, которую устроил ревнивый муж, затем выложивший тело супруги с многочисленными ножевыми ранениями в семейный чат.