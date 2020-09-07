В Китае мужчина с ножом напал на четверых школьников

В китайском городе Чжанцзяцзе, провинция Хунань, вооружённый ножом мужчина напал на учеников средней школы, ранения получили четыре ребёнка. Об этом сообщает портал Sina.

По информации журналистов, инцидент произошёл буквально напротив одного из учреждений города, а самого подозреваемого вскоре удалось задержать.

В настоящий момент все пострадавшие дети были направлены в больницу, задержанный причины своего поступка объяснить не смог, ведётся следствие.