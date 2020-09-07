Суд отклонил ходатайства адвоката экс-главы Сахалина Хорошавина о возвращении дела в прокуратуру

Правозащитница Ольга Артюхова, представляющая интересы экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, во время первого судебного заседания по второму коррупционному делу бывшего главы региона заявила сразу три ходатайства о возвращении дела прокурору из-за серьёзных нарушений, которые, как она утверждает, были допущены в процессе расследования. Об этом сообщили в Южно-Сахалинском городском суде, передаёт ТАСС.

— Защита попросила вернуть уголовное дело из-за грубейших уголовно-процессуальных нарушений. Защита считает, что допущенные нарушения не являются формальными, не относятся к техническим ошибкам, являются целенаправленными, в связи с чем препятствуют дальнейшему рассмотрению дела по существу и исключают возможность вынесения законного и обоснованного приговора, — рассказали в суде.

Отмечается, что основной претензией адвоката Хорошавина является факт перепредъявления обвинения бывшему главе Сахалина в ходе следствия в марте 2019 года — второе уголовное дело экс-губернатора состоит почти из 140 томов, но в них по неизвестной причине также были найдены материалы из первого уголовного дела. Гособвинитель Ольга Абрамец подтвердила факт перепредъявления обвинения, однако подчеркнула, что это никак не повлияло на ход следствия.

Несмотря на найденные нарушения, судья Галина Мастеркова в удовлетворении ходатайств защиты отказала.

Добавим, что материалы второго уголовного дела были переданы в суд в апреле. Предварительные судебные слушания должны были начаться в начале июня, но их несколько раз переносили по разным причинам. В конце августа суд назначил первое заседание на 3 сентября, но и оно было перенесено на 7 сентября из-за плохого самочувствия адвоката Ольги Артюховой.