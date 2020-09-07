Лавров рассказал, при каких условиях состоится очная встреча "Пятёрки" Совбеза ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на то, что очный саммит "Пятёрки" Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) состоится при благоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом он рассказал в интервью газете "Филелефтерос".

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что пандемия коронавируса показала необходимость совместных усилий основных мировых держав при центральной координирующей роли ООН.

— Следует отложить в сторону разногласия и объединиться ради выработки жизнеспособных решений ключевых проблем современности, упрочения глобальной и региональной безопасности и стабильности, — подчеркнул Лавров.

Российский министр заметил, что на решение именно этих задач и направлена инициатива президента РФ Владимира Путина о созыве саммита "Пятёрки".

— Радует, что реакция партнёров положительная, заинтересованная. Рассчитываем, что такой настрой позволит провести очную встречу в верхах, когда эпидемическая обстановка станет для этого благоприятной, — уточнил Сергей Лавров.

Кроме того, глава МИД России признал, что CoViD-19 стал серьёзным испытанием для людей по всей планете. Он также поведал, что ситуация осложняется тем, что пандемия наслоилась на большое количество давних проблем. Среди них Лавров отметил терроризм, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность, а также многочисленные неурегулированные кризисы и конфликты.