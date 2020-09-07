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Спасатели ищут восьмерых детей и троих взрослых, пропавших в горах под Сочи

Они вышли в поход, но не предупредили об этом МЧС.

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Фото © Pixabay

Спасатели ищут группу туристов из восьми детей и трёх взрослых, которые отправились в горы, но до настоящего времени связи с ними нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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Незарегистрированная группа в составе 11 человек утром 6 сентября вышла из Сочи, Адлерский район, посёлок Эсто-Садок, в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик,приводит текст сообщения "Интерфакс".

Отмечается, что к настоящему моменту уже были обследованы популярные маршруты, а также непосредственно берега озёр, однако это не принесло результатов. Был развёрнут оперативный штаб, для поиска в труднодоступных местах планируется привлечение конно-кинологического расчёта на лошадях, а также вертолёта. Всего в операции задействовано 64 человека и 12 единиц техники.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге спасатели обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён ВОВ.

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