Спасатели ищут восьмерых детей и троих взрослых, пропавших в горах под Сочи

Спасатели ищут группу туристов из восьми детей и трёх взрослых, которые отправились в горы, но до настоящего времени связи с ними нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

— Незарегистрированная группа в составе 11 человек утром 6 сентября вышла из Сочи, Адлерский район, посёлок Эсто-Садок, в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик, — приводит текст сообщения "Интерфакс".

Отмечается, что к настоящему моменту уже были обследованы популярные маршруты, а также непосредственно берега озёр, однако это не принесло результатов. Был развёрнут оперативный штаб, для поиска в труднодоступных местах планируется привлечение конно-кинологического расчёта на лошадях, а также вертолёта. Всего в операции задействовано 64 человека и 12 единиц техники.