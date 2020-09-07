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На востоке Москвы Audi врезался в угол дома, погиб один человек

Обстоятельства аварии выясняются.

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Водитель автомобиля Audi погиб после того, как врезался в угол жилого дома на востоке столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Николая Старостина в момент, когда иномарка передвигалась по двору жилого дома. В какой-то момент она резко изменила траекторию движения и врезалась в угол здания.

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Ещё семерым пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.

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