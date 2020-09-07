На востоке Москвы Audi врезался в угол дома, погиб один человек

Водитель автомобиля Audi погиб после того, как врезался в угол жилого дома на востоке столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Отмечается, что инцидент произошёл на улице Николая Старостина в момент, когда иномарка передвигалась по двору жилого дома. В какой-то момент она резко изменила траекторию движения и врезалась в угол здания.
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском краеЕщё семерым пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Обстоятельства и причины аварии уточняются.