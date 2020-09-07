"Игры, которые победили CoViD-19". В МОК пообещали провести Олимпиаду в Токио при любых условиях

Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год, пройдут вне зависимости от ситуации с CoViD-19 в мире. Об этом AFP сообщил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.
— Это будут Игры, которые победили CoViD-19, свет в конце тоннеля, — отметил Коутс.
По его словам, Игры начнутся ровно тогда, когда и был запланирован их старт, — 23 июля 2021 года. Коутс также напомнил, что задолго до пандемии президент МОК Томас Бах называл токийские Игры самыми подготовленными в истории.
Глава МОК заявил, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителейПо его словам, такой вариант рассматривается для обеспечения безопасности в условиях пандемии.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за коронавируса было принято решение о переносе соревнований на год, теперь они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.