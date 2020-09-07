"Игры, которые победили CoViD-19". В МОК пообещали провести Олимпиаду в Токио при любых условиях

Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год, пройдут вне зависимости от ситуации с CoViD-19 в мире. Об этом AFP сообщил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

— Это будут Игры, которые победили CoViD-19, свет в конце тоннеля, — отметил Коутс.

По его словам, Игры начнутся ровно тогда, когда и был запланирован их старт, — 23 июля 2021 года. Коутс также напомнил, что задолго до пандемии президент МОК Томас Бах называл токийские Игры самыми подготовленными в истории.