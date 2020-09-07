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Вслед за Неймаром. Самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе заразился CoViD-19

Уточняется, что его немедленно поместили на карантин.

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Фото © Instagram / k.mbappe

У игрока футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

Уточняется, что футболист был помещён на карантин и пропустит домашний матч второго тура группового раунда Лиги наций против сборной Хорватии, который состоится 8 сентября. При этом Мбаппе принимал участие в тренировке национальной команды, которая прошла в понедельник вечером. Тестирование на CoViD-19 игрок прошёл утром того же дня.

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