Вслед за Неймаром. Самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе заразился CoViD-19

У игрока футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

Уточняется, что футболист был помещён на карантин и пропустит домашний матч второго тура группового раунда Лиги наций против сборной Хорватии, который состоится 8 сентября. При этом Мбаппе принимал участие в тренировке национальной команды, которая прошла в понедельник вечером. Тестирование на CoViD-19 игрок прошёл утром того же дня.