Теннисист Чесноков предложил дать премию "Оскар" судье, в которую попал Джокович

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата США (US Open) о дисквалификации серба Новака Джоковича за попадание мячом в линейного арбитра в матче с испанцем Пабло Карреньо Буста. В беседе с News.ru заслуженный мастер спорта России заявил, что снимать спортсмена с турнира не стоило.

— За чудовищный крик этой женщины ей "Оскара" надо дать за актёрскую игру. Ничего страшного там не произошло. Американцы — люди очень педантичные, они не гибкие, с ними невозможно спорить. Но там не за что дисквалифицировать игрока, — пояснил Чесноков свою точку зрения.

Решение супервайзера бывший спортсмен назвал ужасным.