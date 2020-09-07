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Теннисист Чесноков предложил дать премию "Оскар" судье, в которую попал Джокович

Ничего страшного не произошло, считает бывшая девятая ракетка мира.

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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата США (US Open) о дисквалификации серба Новака Джоковича за попадание мячом в линейного арбитра в матче с испанцем Пабло Карреньо Буста. В беседе с News.ru заслуженный мастер спорта России заявил, что снимать спортсмена с турнира не стоило.

За чудовищный крик этой женщины ей "Оскара" надо дать за актёрскую игру. Ничего страшного там не произошло. Американцы — люди очень педантичные, они не гибкие, с ними невозможно спорить. Но там не за что дисквалифицировать игрока, — пояснил Чесноков свою точку зрения.

Решение супервайзера бывший спортсмен назвал ужасным.

Джокович не единственный. Как теннисисты страдают из-за своего неспортивного поведения на корте

Вслед за коронавирусным скандалом на Открытом чемпионате США по теннису произошёл и другой.

Напомним, первую ракетку мира дисквалифицировали на US Open после попадания мячом в судью. Джокович извинился за произошедшее и заявил, что вся ситуация его опечалила.

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