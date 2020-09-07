Джокович не единственный. Как теннисисты страдают из-за своего неспортивного поведения на корте

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован за то, что он не глядя бросил мяч и чуть не убил арбитра. Однако нервы у теннисистов сдают часто и сербский теннисист не единственный, кто швыряется на корте инвентарём и получает за это.

Шаповалов и перелом скулы

В 2017 году во время матча Кубка Дэвиса между Канадой и Великобританией Денис Шаповалов на эмоциях так ударил по мячу, что он отлетел в судью. В результате удара у пострадавшего диагностировали перелом скулы! Канадскому спортсмену присудили техническое поражение и оштрафовали его на семь тысяч долларов. Сам Денис позже признался, что после этого случая стал играть спокойнее.

Эдберг и трагедия

В далёком 1983 году во время финальной битвы юниоров на US Open швед Стефан Эдберг случайно после подачи попал в пах судье. Тот от силы удара упал, стукнулся головой и потерял сознание. Его сразу же доставили в больницу, но спустя пять дней арбитр, к великому сожалению, скончался в реанимации. Сам теннисист тяжело переживал это и некоторое время даже не играл.

Поцелуй от Марата Сафина

Наш известный теннисист Марат Сафин, будучи игроком, тоже не умел держать эмоции в себе. Разбитые ракетки, как и разбитые сердца женщин, стали его настоящей фишкой. Но однажды во время матча он, как и Джокович, попал мячом в судью. И что сделал Марат? Он подбежал к женщине и поцеловал её в щеку. Конфликт на этом был разрешён быстро.

Серена Уильямс и её скандалы с судьями

Однако не все попадают в судей мячами или ракетками. Например, Серена Уильямс регулярно бросается в них громкими словами. На US Open в 2009 году звезда тенниса Серена Уильямс во время полуфинала не на шутку разозлилась, что пригрозила "засунуть судье мяч в глотку" и даже убить его. Ей присудили техническое поражение за неспортивное поведение и оштрафовали на 82,5 тысячи долларов.

В 2018 году уже в финале US Open Уильямс наехала на судью за два предупреждения и снятия очков. В первом случае ей во время матча подсказывал тренер, что запрещается, а во втором теннисистку оштрафовали за разбитую на нервах ракетку. После проигранного матча Серена обвинили арбитра ещё и в сексизме. Но громкая критика не помогла ей — американке выписали штраф в размере 17 тысяч долларов.