Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Вся ситуация опечалила меня". Джокович извинился за то, что попал мячом в судью на турнире US Open

По его словам, всё, что произошло, не было намеренно.

28

Фото © Twitter / SPORF

Сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, принёс свои извинения за неспортивное поведение во время матча на турнире US Open. Об этом спортсмен написал на своей странице в "Инстаграме".

Как ранее сообщалось, серб после одного из проигранных геймов достал из кармана мяч и не глядя отбросил его за спину ракеткой. В итоге мяч попал в линейного судью, которая после удара упала и некоторое время не могла подняться.

Вся эта ситуация опечалила меня. Организаторы сказали мне, что с линейным судьёй всё в порядке, она чувствует себя хорошо. Мне жаль, что ей пришлось пережить этот стресс. Это не было намеренно, — отметил Джокович.

Он также добавил, что ему необходимо извлечь уроки из той ситуации, которая произошла, чтобы стать лучше и как человеку, и как игроку.

Побила Шарапову и Серену Уильямс. В теннисе – новая мультимиллионерша из поколения Z

Осака бьёт денежные рекорды.

Я прошу прощения у организаторов US Open. Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной. Спасибо, и мне очень жаль, — подчеркнул лидер мирового тенниса.

Выбор редакции

Loading...