"Вся ситуация опечалила меня". Джокович извинился за то, что попал мячом в судью на турнире US Open

Сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, принёс свои извинения за неспортивное поведение во время матча на турнире US Open. Об этом спортсмен написал на своей странице в "Инстаграме".

Как ранее сообщалось, серб после одного из проигранных геймов достал из кармана мяч и не глядя отбросил его за спину ракеткой. В итоге мяч попал в линейного судью, которая после удара упала и некоторое время не могла подняться.

— Вся эта ситуация опечалила меня. Организаторы сказали мне, что с линейным судьёй всё в порядке, она чувствует себя хорошо. Мне жаль, что ей пришлось пережить этот стресс. Это не было намеренно, — отметил Джокович.

Он также добавил, что ему необходимо извлечь уроки из той ситуации, которая произошла, чтобы стать лучше и как человеку, и как игроку.