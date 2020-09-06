В России иностранным собственникам жилья разрешили регистрировать у себя мигрантов

В России иностранцам, которые имеют в собственности недвижимость на территории страны, разрешили выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома граждан других государств. Соответствующий законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что владелец жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учёта о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно через МФЦ либо через портал госуслуг.
Метр жилья в Москве уже стоит 6 российских зарплат, но разрыв меняетсяВ Москве — резкий рост спроса на жильё. В июне стоимость метра на вторичном рынке достигла 224 тысяч рублей. Это примерно шесть средних российских зарплат за 2019 год. Эксперты прогнозируют, что цены будут только расти. Когда лучше заняться покупкой квартиры?
Кроме того, участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, освободили от обязанности вставать на учёт по месту пребывания в течение 30 дней.
В случае если недвижимость, где намерен проживать житель другой страны, принадлежит гражданину России, который постоянно проживает за границей, иностранец обязан лично уведомить орган миграционного учета о своём прибытии. В этом случае также понадобится нотариально заверенное согласие принимающей стороны.