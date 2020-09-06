В России иностранным собственникам жилья разрешили регистрировать у себя мигрантов

Метр жилья в Москве уже стоит 6 российских зарплат, но разрыв меняется В Москве — резкий рост спроса на жильё. В июне стоимость метра на вторичном рынке достигла 224 тысяч рублей. Это примерно шесть средних российских зарплат за 2019 год. Эксперты прогнозируют, что цены будут только расти. Когда лучше заняться покупкой квартиры?