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В Великобритании обвинили в гомофобии лошадь, которая испугалась флага ЛГБТ

Животное посоветовали отвести на специальные курсы для обучения толерантности.

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В британском городке Шеффилд в ходе патрулирования улиц полицейские лошади очень сильно испугались флага ЛГБТ-сообщества, который был нарисован на месте пешеходного перехода. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

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Поводом для этого стало решение американских дипломатов вывесить на здании флаг — символ сексуальных меньшинств.

Полиция настолько нетерпима, что даже их лошади гомофобны, — написала автор публикации Титания Макграт.

Под видеозаписью набралось немало комментариев, большинство из которых было наполнено здоровой иронией относительно происходящего и шутками про лошадей, однако нашлись и те, кто советовал отдать животных на специальные курсы, где им помогут решить проблемы с "бессознательной предвзятостью".

Ранее Лайф сообщал, что в Одессе произошла драка между представителями ЛГБТ-сообщества и местными националистами.

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