В Великобритании обвинили в гомофобии лошадь, которая испугалась флага ЛГБТ

The police are so bigoted that even their horses are homophobic.#EqualityNotEquinity pic.twitter.com/uINQaeGPCH — Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) September 6, 2020

В британском городке Шеффилд в ходе патрулирования улиц полицейские лошади очень сильно испугались флага ЛГБТ-сообщества, который был нарисован на месте пешеходного перехода. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

— Полиция настолько нетерпима, что даже их лошади гомофобны, — написала автор публикации Титания Макграт.

Под видеозаписью набралось немало комментариев, большинство из которых было наполнено здоровой иронией относительно происходящего и шутками про лошадей, однако нашлись и те, кто советовал отдать животных на специальные курсы, где им помогут решить проблемы с "бессознательной предвзятостью".