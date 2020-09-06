В Великобритании обвинили в гомофобии лошадь, которая испугалась флага ЛГБТ

The police are so bigoted that even their horses are homophobic.#EqualityNotEquinity pic.twitter.com/uINQaeGPCH— Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) September 6, 2020
В британском городке Шеффилд в ходе патрулирования улиц полицейские лошади очень сильно испугались флага ЛГБТ-сообщества, который был нарисован на месте пешеходного перехода. Видеозапись была опубликована в соцсетях.
У Посольства США в Москве прошла акция против пропаганды ЛГБТ — видеоПоводом для этого стало решение американских дипломатов вывесить на здании флаг — символ сексуальных меньшинств.
— Полиция настолько нетерпима, что даже их лошади гомофобны, — написала автор публикации Титания Макграт.
Под видеозаписью набралось немало комментариев, большинство из которых было наполнено здоровой иронией относительно происходящего и шутками про лошадей, однако нашлись и те, кто советовал отдать животных на специальные курсы, где им помогут решить проблемы с "бессознательной предвзятостью".
Ранее Лайф сообщал, что в Одессе произошла драка между представителями ЛГБТ-сообщества и местными националистами.