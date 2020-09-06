В России может подорожать минеральная вода в стекле

В Правительстве РФ в настоящий момент идут обсуждения о порядке утилизации бутылок в рамках новой Концепции расширенной ответственности производителей, которая по планам будет создана до конца этого года. Однако реализация предложенных сейчас инициатив может привести к увеличению стоимости напитков в стеклянной таре. Об этом сообщают "Известия".

— Согласно действующему законодательству, производители товаров отвечают за тару для своей продукции. Они отдают её на переработку либо уплачивают экологический сбор. Обычно компании выбирают первый вариант и не платят сбор, — рассказал журналистам президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.

По его словам, сейчас предлагается возложить утилизацию на её производителей. Однако они, в отличие от тех, кто продаёт непосредственно напитки, будут испытывать сложности со сбором и переработкой, поэтому выберут уплату экологического сбора, а затем включат эту сумму в стоимость бутылок.

При этом, как ответили на запрос издания в Минпромторге, если увеличить норматив утилизации до 100% и установить уплату по Концепции расширенной ответственности производителей исключительно в виде экологического сбора, то максимальный рост цены стеклянной тары может составить порядка 30%.