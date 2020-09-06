В Великобритании назвали последнюю дату для заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Великобритания и Европейский союз должны достичь договорённости о торговой сделке по Brexit до 15 октября 2020 года, иначе соглашение не будет заключено и последует жёсткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами. Об этом сообщил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Отметим, что для запуска торговой сделки о свободной торговле между Великобританией и Евросоюзом в следующем году необходимо достигнуть соответствующего соглашения до заседания Совета Европы, которое намечено как раз на 15 октября.

— Если к тому времени мы не сможем договориться, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше, — отметил британский премьер.

Как утверждается, в случае если сторонам не удастся договориться по данному вопросу, отношения между британцами и ЕС с начала следующего года будут продолжаться по типу соглашения, которое действует между Европейским союзом и Австралией.

— Я хочу абсолютно чётко заявить, что, как мы говорили с самого начала, это было бы хорошим результатом для Великобритании, — уточнил Джонсон.

Британский премьер также заметил, что для правительства страны в качестве приоритета стоит контроль над собственными законами, правилами и рыболовством.

— У нас будет свобода заключать торговые сделки со всеми странами мира. И в результате мы будем процветать, — подчеркнул Джонсон.

Кроме того, власти Соединённого Королевства утверждают, что не планируют отказываться от сотрудничества с ЕС даже в случае провала переговоров. В частности, они хотят вместе решать вопросы в области авиаперелётов, грузовых перевозок и в научной сфере.

Однако в Великобритании поведали, что будут "напряжённо работать" над переговорами по торговой сделке с ЕС, но не пойдут на компромисс "в отношении основ того, что означает быть независимой страной". Предыдущие переговоры между сторонами закончились провалом, потому что не было достигнуто согласие в вопросах, касающихся сферы рыболовства. Представители ЕС и Британии не могут договориться по поводу границ зон промысла.