Медведева чудом не отстранили от турнира Большого шлема. Всё из-за скандала с коронавирусом у игрока из Франции

Пандемия внесла свои коррективы в теннисный мир: Уимблдон отменили, "Ролан Гаррос" перенесли на более поздний срок, а Открытый чемпионат США (US Open) решились провести по новым правилам. Всех теннисистов поселили в "пузыре". Организаторы назвали его Проектом Манхэттена.

В первые сутки теннисистам и членам их команд даже не разрешали покидать номера в гостиницах, еду приносили к двери. Лишь когда все были протестированы, дали послабления. Но выходить за территорию "пузыря", конечно, нельзя, это грозит снятием с турнира. Обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Тесты на новую инфекцию регулярно сдают все, включая даже маленькую дочь Серены Уильямс Олимпию, которая поддерживает маму во время домашнего турнира. Кажется, что все меры соблюдены...

Однако в самый разгар турнира французский теннисист Бенуа Пер сдал положительный тест на коронавирус. Казалось, что вопрос решён: игрока моментально изолировали, сняли с сетки, но история вылилась в грандиозный скандал...

Усложнило ситуацию то, что француз успел поконтактировать с 30 людьми, 11 из которых — игроки, а один из них — россиянин Даниил Медведев. Организаторы по новым правилам должны были отстранить всех этих теннисистов от соревнований, как это было ранее на "Мастерсе" в Цинциннати (перенесённом в Нью-Йорк). Там CoViD был обнаружен у физиотерапевта двух игроков — Уго Деллиена и Гидо Пельи, так этих спортсменов отстранили от участия в турнире, несмотря на отрицательные тесты. На US Open такого не произошло. Это, конечно, на руку россиянину, но всё это может привести ко вспышке инфекции внутри "пузыря".

Немецкого теннисиста с русскими корнями Александра Зверева возмутило то, что организаторы и вовсе не сообщили им о коронавирусе у Бенуа.

В плане информирования организаторы US Open поступили очень непрофессионально. Мы узнали о ситуации с Бенуа Пером лишь через СМИ. Мне кажется, что в таких ситуациях нас, игроков, следовало известить в первую очередь. Мы же всё время видели Бенуа, и мы должны знать, с кем он контактировал Александр Зверев Теннисист

В итоге организаторы создали список, в шутку названный "11 друзей Пера", в который попали те, с кем он контактировал наиболее близко. Трёх человек, среди которых оказался и наш Медведев, внесли в "особый список безопасности". Они недолго общались с заразившимся, поэтому им разрешили и дальше свободно передвигаться по "пузырю", но они обязаны ежедневно тестироваться. А вот остальные оказались в наиболее жёстких условиях. Известная французская теннисистка Кристина Младенович после общения со своим соотечественником назвала новые условия "пузырём" в "пузыре".

— Меня допустили до соревнований, но всё остальное мне запрещено: нельзя ни заниматься фитнесом, ни любыми другими активностями внутри "пузыря", — пожаловалась Младенович. — Я всё время вынуждена проводить со своим братом. Ощущение, что мы попали в "пузырь" в "пузыре". Это какой-то кошмар!

Теперь контактировавших с Пером всегда сопровождают специальные службы, их не выпускают на корты перед матчем, обязывают носить маски даже в своих номерах, пользоваться чёрным входом и подниматься в номер по лестнице, а не на лифте. Одного за нарушение уже успели оштрафовать.

Сам Пер не сразу высказался о сложившейся ситуации. Позже он написал у себя в "Инстаграме", что не имеет никаких симптомов болезни, а все подробности о "фальшивом "пузыре" он расскажет позже. За это организаторы обвинили его в нарушении правил безопасности, якобы он неправильно носил маску. Это, к слову, не понравилось другим игрокам, которые рассказали, что многие сотрудники гостиниц, где живут спортсмены и тренеры, уезжают домой, но именно с ними игроки и ездят в одном лифте, встречаются в холле.