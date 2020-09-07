В ВОЗ призвали извлечь уроки из ситуации с CoViD-19 и готовиться к новым пандемиям

Мир должен научиться на ситуации с коронавирусом, чтобы подготовиться к новым пандемиям, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

— Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но, когда придёт следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас, — сказал он на брифинге в Женеве.

Гебреисус отметил, что общественное здравоохранение является основой социальной, экономической и политический стабильности, а значит, необходимо инвестировать в услуги для населения, которые позволят предотвращать, выявлять и бороться с болезнями. Глава ВОЗ также подчеркнул, что многие страны, которые показали позитивную динамику, смогли достичь таких результатов, потому что подготовились после вспышек атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома, кори, Эболы и других заболеваний.