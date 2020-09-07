Разработчик "Новичка" отреагировал на выход Алексея Навального из комы

Выход Алексея Навального из состояния искусственной комы свидетельствует о том, что против него не применяли "Новичок". Об этом заявил российский учёный Леонид Ринк, принимавший непосредственное участие в разработке боевого вещества.

— Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — Прим. Лайфа) был бы всё равно. Здесь таких симптомов не было, — объяснил специалист в беседе с РИА "Новости".

Ринк подчеркнул, что "Новичок" имеет стопроцентную летальность. Он разрабатывался для замены ядерного оружия на поле боя.

— Значит, это не "Новичок", — резюмировал учёный.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".