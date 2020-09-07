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В ЭИСИ отметили сильную команду наставников в суперфинале конкурса "Лидеры России — 2020"

Эксперт отметила преемственность соревнования, которое проводится уже третий год.

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Фото © Instagram / leaders_of_russia

В суперфинале конкурса "Лидеры России — 2020" представлена сильная команда наставников, что является одним из ключевых факторов, отметила руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

Мне кажется, это по большей степени история про возможность поработать с профессионалами и наставниками такого уровня, который в жизни отдельно взятого победителя будет социальным лифтом в хорошем смысле, — сказала она в беседе с Лайфом.

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По её словам, она выбрала себе подопечных из абсолютно разных сфер.

Кислицына также отметила преемственность конкурса, напомнив, что он проводится уже третий год, при этом ключевые принципы с точки зрения системы и структуры остаются неизменными. К тому же наблюдается рост числа участников не только из России, но и из других стран.

Кроме того, победители прошлых лет становятся наставниками для победителей нынешнего года, образуются свои экспертные, интеллектуальные и иные площадки, что очень важно, отметила эксперт. Она также подчеркнула, что федеральные и региональные власти, отраслевой бизнес уделяют большое внимание конкурсу, что является отличным инструментом для "создания" профессионалов.

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Министры отметили, что конкурсанты имеют конкретные проекты и идеи.

Напомним, сегодня в Подмосковье проходит суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России — 2020". Он объединил в этом году 300 управленцев из 54 регионов России, Украины и Белоруссии.

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