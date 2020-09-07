В ЭИСИ отметили сильную команду наставников в суперфинале конкурса "Лидеры России — 2020"

В суперфинале конкурса "Лидеры России — 2020" представлена сильная команда наставников, что является одним из ключевых факторов, отметила руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

— Мне кажется, это по большей степени история про возможность поработать с профессионалами и наставниками такого уровня, который в жизни отдельно взятого победителя будет социальным лифтом в хорошем смысле, — сказала она в беседе с Лайфом.

Кислицына также отметила преемственность конкурса, напомнив, что он проводится уже третий год, при этом ключевые принципы с точки зрения системы и структуры остаются неизменными. К тому же наблюдается рост числа участников не только из России, но и из других стран.

Кроме того, победители прошлых лет становятся наставниками для победителей нынешнего года, образуются свои экспертные, интеллектуальные и иные площадки, что очень важно, отметила эксперт. Она также подчеркнула, что федеральные и региональные власти, отраслевой бизнес уделяют большое внимание конкурсу, что является отличным инструментом для "создания" профессионалов.