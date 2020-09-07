Новак и Мурашко поделились впечатлениями от общения с участниками конкурса "Лидеры России — 2020"

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Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметили, что участники суперфинала конкурса "Лидеры России — 2020" — очень активные и целеустремлённые люди, которые пришли с конкретными проектами и идеями.

— Очень приятные впечатления оставила эта встреча. Очень были интересные беседы, вопросы, которые задавали коллеги, работающие уже в энергетике. Понравилось, что они не стремятся идти работать на федеральный уровень, хотя в будущем рассматривается это направление. Тем не менее те ребята, которые сегодня были у меня на встрече, они работают в своих областях в электроэнергетике, в нефтегазовом комплексе, они состоявшиеся отчасти руководители, поэтому они идут с идеями в Министерство энергетики — реализовать задачи, которые стоят перед страной, — отметил Новак.

Мурашко в свою очередь отметил, что участников, с которыми он пообщался, отличает высокий уровень базовых знаний, лидерские качества и большой потенциал. Глава Минздрава также рассказал об идеях, которые предложили конкурсанты.

— Одна из идей — по развитию экспорта медицинских услуг. В РФ есть высоко востребованные виды медицинских услуг в других странах. В частности, офтальмология. И иногда звучит такая фраза, как медицинский туризм. То есть формирование подхода к оказанию определённых видов медицинских услуг может формироваться по такому принципу, — поделился Мурашко.

Также, по его словам, на сегодняшний день прорабатывается формат государственно-частного партнёрства, определённые вопросы касаемо подходов к страховой медицине, а также качественное обеспечение медпомощью граждан, находящихся вне территории проживания.