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"Не верю, что это написали мне Вы". Рошаль ответил на письмо жены Навального

Доктор отметил, что все понимают её состояние, и пожелал выздоровления супругу.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Президент союза "Национальная медицинская палата" (НМП) доктор Леонид Рошаль ответил на письмо жены российского блогера Алексея Навального Юлии, выразив мнение, что послание писала не она.

Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чём я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления, и берегите себя, — написал он в Twitter.

Ранее НМП обратилась к Врачебной палате ФРГ с предложением создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. В письме уточнялось, что причины состояния блогера до сих пор неясны, омские медики спасли ему жизни, но исследования, проведённые в России, не показали отравления, а немецкие коллеги обнаружили его. Юлия Навальная в ответ на это заявила, что Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению её мужа.

Навального вывели из комы

Пациент начал реагировать на обращения окружающих.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".

При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом, и объяснили, почему не доверяют заявлениям Берлина.

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