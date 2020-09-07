"Не верю, что это написали мне Вы". Рошаль ответил на письмо жены Навального

Президент союза "Национальная медицинская палата" (НМП) доктор Леонид Рошаль ответил на письмо жены российского блогера Алексея Навального Юлии, выразив мнение, что послание писала не она.

— Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чём я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления, и берегите себя, — написал он в Twitter.

Ранее НМП обратилась к Врачебной палате ФРГ с предложением создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. В письме уточнялось, что причины состояния блогера до сих пор неясны, омские медики спасли ему жизни, но исследования, проведённые в России, не показали отравления, а немецкие коллеги обнаружили его. Юлия Навальная в ответ на это заявила, что Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению её мужа.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".