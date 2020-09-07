Пенсионеры из Москвы потратили полмиллиона, пытаясь вернуть украденные деньги. Однако второй раз наткнулись на мошенников

Московские пенсионеры попались на удочку мошенников и перевели им в общей сложности 560 тысяч рублей. Старики пытались вернуть деньги, которых лишились несколько лет назад из-за действий других аферистов.

Как стало известно Лайфу, пять лет назад со счёта пожилого мужчины было списано 115 тысяч рублей. На днях супруга пенсионера по радио услышала о существовании компании федерального уровня по возврату незаконно списанных средств. Женщина обратилась в фирму, где ей пообещали помочь вернуть деньги в четырёхкратном размере. Позднее бабушке сообщили, что средства находятся в почтовом отделении, для их получения необходимо совершить быстрый перевод в размере 60 тысяч рублей.

Пообщавшись с сотрудниками отделения, пенсионерка поняла, что их с супругом вновь пытаются обмануть. Она решила, что денег переводить не следует, однако её муж был другого мнения. Ничего не сказав жене, он отправился в банк, снял средства и перевёл их неизвестному в Санкт-Петербург. Узнав об этом, его супруга потребовала объяснений, но мужчина ответил жёстким отказом.

В результате пенсионер перевёл мошенникам не только собственные деньги, но и те, что назанимал у знакомых. Поняв, что остановить самостоятельно мужа не сможет, женщина обратилась к правоохранителям. По факту случившегося проводится проверка.