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Россиянин вылечился от CoViD-19 после 90 дней в реанимации

Чтобы добиться выздоровления пациента, медикам пришлось вводить лекарство в лёгкие.

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Фото © ТАСС / EPA / Alberto Valdes

В Воронеже мужчина вылечился от коронавируса после 90 дней в реанимации. Об этом сообщает городская больница скорой медицинской помощи № 1 на своей странице во "ВКонтакте".

Заболел житель нашего города <…> коронавирусом ещё 30 мая. 6 июня в тяжёлом состоянии поступил в отделение CoViD-1 (ОРИТ) нашей больницы. И с этого дня потекли долгие дни и ночи лечения. Пробовали самые разные сочетания лекарств, казалось бы, даже несовместимые, — сообщают в больнице.

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По словам врачей, состояние пациента было нестабильным: были дни небольшого улучшения, после чего ему вновь становилось хуже. Помочь ему сумел только препарат от туберкулёза "Сурфактант". Вводить лекарство пришлось внутрь лёгких. В итоге спустя 90 дней болезни и 76 дней на вентиляции лёгких мужчину смогли "вытащить с того света".

В отделении в шутку его звали "наш аксакал" и верили, что вылечат, — добавляют врачи.

Ранее Лайф сообщал о том, сколько россиян переболели коронавирусом. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 0,6% населения страны перенесли болезнь.

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