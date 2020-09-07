Россиянин вылечился от CoViD-19 после 90 дней в реанимации

В Воронеже мужчина вылечился от коронавируса после 90 дней в реанимации. Об этом сообщает городская больница скорой медицинской помощи № 1 на своей странице во "ВКонтакте".

— Заболел житель нашего города <…> коронавирусом ещё 30 мая. 6 июня в тяжёлом состоянии поступил в отделение CoViD-1 (ОРИТ) нашей больницы. И с этого дня потекли долгие дни и ночи лечения. Пробовали самые разные сочетания лекарств, казалось бы, даже несовместимые, — сообщают в больнице.

По словам врачей, состояние пациента было нестабильным: были дни небольшого улучшения, после чего ему вновь становилось хуже. Помочь ему сумел только препарат от туберкулёза "Сурфактант". Вводить лекарство пришлось внутрь лёгких. В итоге спустя 90 дней болезни и 76 дней на вентиляции лёгких мужчину смогли "вытащить с того света".

— В отделении в шутку его звали "наш аксакал" и верили, что вылечат, — добавляют врачи.