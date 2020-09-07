Путин обсудил с королём Саудовской Аравии российскую вакцину против коронавируса

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Лидеры обсудили подготовку к грядущему саммиту "Большой двадцатки", а также возможность совместного производства российской вакцины против коронавируса.

— Обсуждены также коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции для мировой экономики и финансов, включая выдвинутую президентом России на внеочередном саммите "Двадцатки" инициативу по созданию "зелёных коридоров" для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции, — сообщает пресс-служба Кремля.

Также стороны условились о дальнейшей плотной координации по вопросу выполнения договорённостей в формате "ОПЕК+".

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Он отметил, что препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. На днях результаты испытаний "Спутника V" (так назвали препарат) были опубликованы в одном из самых авторитетных научных журналов — Lancet. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, это говорит о качестве вакцины и степени доверия со стороны международного сообщества.

Испытания препарата продолжаются — на этой неделе в России в рамках пострегистрационных исследований начнётся вакцинация первых добровольцев.