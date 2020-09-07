Канье Уэст прошёлся по воде со своим церковным хором — видео

Американский рэпер Канье Уэст прошёлся по воде со своими детьми и хоровыми музыкантами. Перформанс был отсылкой к библейскому эпизоду с Иисусом Христом. Видео произошедшего попало в соцсети.

Пользователи Интернета восприняли поступок музыканта по-разному. Некоторые фанаты Уэста восхитились перформансом и заявили, что только он "может заставить людей ходить по воде".

— Мечтаю, чтобы это произошло у меня на заднем дворе. Мечты становятся реальностью. Терпеливо жду решения Господа, — написал в Twitter пользователь JuzOne.

Однако не все оценили такое "творчество" музыканта. Некоторые увидели в поступке Уэста издевательство над Библией и богохульство, а некоторые решили, что рэпер хочет создать свою секту.

Are we fully aware that all this shows is classic cult behavior? The matching all white outfits especially... — Katie Liz (@struggles35421) September 7, 2020

— Осознаёте ли вы, что все эти шоу — классическое поведение сектанта? Особенно это видно по белой одежде, — пишет пользователь Katie Liz.

Также пользователи осудили жену рэпера Ким Кардашьян за публичную поддержку поведения мужа. Фанаты пристыдили её и напомнили, что Канье психически болен.