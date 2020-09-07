Канье Уэст прошёлся по воде со своим церковным хором — видео

Американский рэпер Канье Уэст прошёлся по воде со своими детьми и хоровыми музыкантами. Перформанс был отсылкой к библейскому эпизоду с Иисусом Христом. Видео произошедшего попало в соцсети.
Пользователи Интернета восприняли поступок музыканта по-разному. Некоторые фанаты Уэста восхитились перформансом и заявили, что только он "может заставить людей ходить по воде".
— Мечтаю, чтобы это произошло у меня на заднем дворе. Мечты становятся реальностью. Терпеливо жду решения Господа, — написал в Twitter пользователь JuzOne.
Канье Уэст признал, что не выиграет выборы президента СШАЖурналисты обратили внимание музыканта на то, что он ни при каких условиях не сможет набрать необходимое число голосов выборщиков.
Однако не все оценили такое "творчество" музыканта. Некоторые увидели в поступке Уэста издевательство над Библией и богохульство, а некоторые решили, что рэпер хочет создать свою секту.
Are we fully aware that all this shows is classic cult behavior? The matching all white outfits especially...— Katie Liz (@struggles35421) September 7, 2020
— Осознаёте ли вы, что все эти шоу — классическое поведение сектанта? Особенно это видно по белой одежде, — пишет пользователь Katie Liz.
Также пользователи осудили жену рэпера Ким Кардашьян за публичную поддержку поведения мужа. Фанаты пристыдили её и напомнили, что Канье психически болен.
Ранее Лайф сообщал о том, что Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах США. Петицию с призывом добавить имя рэпера в бюллетень подписало 19 тысяч человек.