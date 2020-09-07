Первые добровольцы на этой неделе получат вакцину от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний

На этой неделе в России в рамках пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса начнётся вакцинация первых добровольцев, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава Минздрава уточнил, что на следующей неделе будут начаты поставки вакцины от CoVID-19 в российские регионы. Мурашко отметил, что пока поставки будут небольшими, так как необходимо "соблюсти все интересы".
Глава Минздрава РФ назвал признаком качества публикацию итогов испытаний вакцины от CoViD-19 в научном журнале LancetМурашко также отметил, что препарат защищён патентом.
Ранее в НИЦ имени Гамалеи заявили, что вакцинация жителей России может занять до года.