Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу в регионах

Исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу имеет от 4% до 50% обследуемых в разных регионах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

— С конца июня мы начали мониторинг популяционного иммунитета. ... На сегодняшний день мы видим диапазон от 4 до 50% в разных субъектах, — сказала Попова.

Также она сообщила, что клинические испытания вакцины от CoViD-19, разработанной центром "Вектор", будут завершены 30 сентября. По её словам, препарат создан на основе пептидных антигенов.