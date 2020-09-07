Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу в регионах

Исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу имеет от 4% до 50% обследуемых в разных регионах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.
— С конца июня мы начали мониторинг популяционного иммунитета. ... На сегодняшний день мы видим диапазон от 4 до 50% в разных субъектах, — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора раскрыла, сколько процентов россиян переболели коронавирусомДля выявления CoViD-19 в РФ используются 172 диагностические тест-системы.
Также она сообщила, что клинические испытания вакцины от CoViD-19, разработанной центром "Вектор", будут завершены 30 сентября. По её словам, препарат создан на основе пептидных антигенов.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 5185 новых случаев заражения коронавирусом. За 24 часа полностью выздоровело 2328 человек, 51 человек скончался. Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 030 690 случаев заражения CoViD-19, вылечилось от заболевания 843 277 пациентов, летальных случаев — 17 871.