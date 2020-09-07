В России за сутки выявлено ещё 5185 случаев коронавирусной инфекции

В России за минувшие сутки выявили 5185 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 23,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 2328 человек, 51 человек скончался. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Волгоградской области и ХМАО.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 030 690 случаев заражения CoViD-19.

— За весь период выписано по выздоровлении 843 277 человек. За весь период от коронавируса умерло 17 871 человек, — отмечается в сообщении штаба.