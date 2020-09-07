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Попова назвала дату завершения клинических испытаний второй вакцины от CoViD-19

Это препарат на основе пептидных антигенов.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Клинические испытания вакцины от CoViD-19, разработанной центром "Вектор", будут завершены 30 сентября. Об этом на XII ежегодном Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине — на пептидной, на основе пептидных антигенов, и она уже завершается в части клинических исследований. Финальный день — 30 сентября, — пояснила Попова.

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