Попова назвала дату завершения клинических испытаний второй вакцины от CoViD-19

Клинические испытания вакцины от CoViD-19, разработанной центром "Вектор", будут завершены 30 сентября. Об этом на XII ежегодном Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине — на пептидной, на основе пептидных антигенов, и она уже завершается в части клинических исследований. Финальный день — 30 сентября, — пояснила Попова.
Число случаев коронавируса в мире превысило 27 миллионовНа первом месте по числу заболевших по-прежнему находятся США.
Ранее глава Роспотребнадзора раскрыла, у скольких процентов россиян за всё время был подтверждён коронавирус.