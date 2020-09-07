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Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Чиновник рассказал о новых отношениях в соцсети, однако спустя время удалил пост.

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Фото © Facebook / Anastasia Zinchenko

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. После знакомства с девушкой, в апреле, чиновник развёлся с женой, сообщают СМИ.

Подробную историю знакомства с возлюбленным Анастасия написала на своей странице в "Фейсбуке". Он позвонил ей, чтобы узнать детали её проблемы, из-за которой девушка не вернулась на родину, после чего и завязалось их общение. Прилетев на Украину, Анастасия встретилась с Соколюком.

Мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли... Максим приезжал на выходные из Киева, я дома бабушке помогала и затеяла ремонт кухни, он поддержал мою идею, и ремонт мы стали делать вместе, — поделилась украинка.

Фото © Facebook / Anastasia Zinchenko

После карантина глава Госмиграционной службы Украины предложил девушке переехать в Киев, после чего и началась их совместная жизнь. Красивая история любви осложняется тем, что на момент знакомства с Анастасией Соколюк был в браке. Как сообщают украинские СМИ, сам чиновник также написал пост в соцсети о своей новой избраннице, в котором рассказал, что в апреле развёлся. Однако в данный момент пост уже удалён. При этом в интервью ТСН бывшая жена Соколюка заявила, что они с мужем разошлись по взаимному согласию, сохранив дружеские отношения. У экс-супругов есть совместные дети.

Напомним, в феврале, в разгар вспышки коронавируса в китайском городе Ухань, Анастасия Зинченко отказалась эвакуироваться из города без своей собаки, так как ей не разрешили перевозку животного. Для того чтобы урегулировать вопрос, девушке даже позвонил президент Украины Владимир Зеленский.

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