Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. После знакомства с девушкой, в апреле, чиновник развёлся с женой, сообщают СМИ.





Подробную историю знакомства с возлюбленным Анастасия написала на своей странице в "Фейсбуке". Он позвонил ей, чтобы узнать детали её проблемы, из-за которой девушка не вернулась на родину, после чего и завязалось их общение. Прилетев на Украину, Анастасия встретилась с Соколюком.

— Мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли... Максим приезжал на выходные из Киева, я дома бабушке помогала и затеяла ремонт кухни, он поддержал мою идею, и ремонт мы стали делать вместе, — поделилась украинка.

Фото © Facebook / Anastasia Zinchenko

После карантина глава Госмиграционной службы Украины предложил девушке переехать в Киев, после чего и началась их совместная жизнь. Красивая история любви осложняется тем, что на момент знакомства с Анастасией Соколюк был в браке. Как сообщают украинские СМИ, сам чиновник также написал пост в соцсети о своей новой избраннице, в котором рассказал, что в апреле развёлся. Однако в данный момент пост уже удалён. При этом в интервью ТСН бывшая жена Соколюка заявила, что они с мужем разошлись по взаимному согласию, сохранив дружеские отношения. У экс-супругов есть совместные дети.