Матвиенко призвала женщин активнее участвовать в конкурсе "Лидеры России": Мир устал от брутальной мужской политики

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила сегодня перед участниками суперфинала конкурса "Лидеры России — 2020", который проходит в подмосковном Солнечногорске, и призвала женщин активнее участвовать в этом соревновании.

— Подавайте заявки на конкурс, пробуйте. Маловато женщин. Это несправедливо. Сейчас важно задействовать женщин для решения общественных проблем. Мир устал от брутальной мужской политики. Наступает эра мягкой силы, — сказала она.

Матвиенко заявила, что совет Евразийского женского форума и АНО "Россия — страна возможностей" запускают программу "Женщина-лидер". По её словам, деление женщин и мужчин на руководящих должностях по гендерному признаку неправильно. Она подчеркнула, что представительницам прекрасного пола не стоит терять себя и перенимать мужской стиль управления. Всё, что необходимо делать, — ставить перед собой высокие цели, добиваться результата и постоянно учиться.

По мнению парламентария, занимая высокий пост, важно "не строить из себя начальника" и помнить о моральных и нравственных качествах.

Парламентарий отметила, что на участников "Лидеров России" возлагаются большие надежды, а важность конкурса заключается в том, что он проходит под патронатом президента. Матвиенко посоветовала всем, кто хочет пути наверх, воспользоваться "лифтами".

Она отметила, что ничто и никогда не заменит человеческого общения, и назвала участников "Лидеров России" частью большой команды, "которой предстоит менять будущее". Председатель СФ подчеркнула, что настоящий лидер — это человек с большой душой, а добрых дел никогда не бывает много.