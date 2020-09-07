Мишустин назвал Путина своим наставником и рассказал, каким должен быть современный управленец

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил сегодня суперфинал конкурса "Лидеры России — 2020", который проходит в подмосковном Солнечногорске, и выступил с приветственной речью перед участниками. Он рассказал, что на сегодняшний день наставником для него является президент России Владимир Путин.

— Сегодня для меня наставник — президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться, — сообщил Мишустин, отметив, что первыми его наставниками были родители, а затем учителя.

Мишустин подчеркнул, что для него наставничество — это близкие люди, которые окружают в профессии и личной жизни, с которыми можно посоветоваться, которые поддержат. Он также рассказал, каким видит современного управленца.

— Многие из вас стремятся занимать самые высокие государственные посты, с вас большой спрос. Каким должен быть современный управленец? В первую очередь — честным, — отметил Мишустин.

Он добавил, что претендент на государственную службу должен уметь претворять знания в жизнь, обладать цифровой компетенцией, большим кругозором. Управленец должен не бояться ошибаться и признавать ошибки, а также добиваться результата не только для себя, но и для страны, подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр отметил, что наставники конкурса ждут от участников практического подхода. Он также повторил слова президента России о том, что социальные лифты в стране должны работать не по звонку, а по компетенциям.

Напомним, сегодня проходит второй день суперфинала конкурса "Лидеры России — 2020", который объединил 300 управленцев из 54 регионов России, Украины и Белоруссии.