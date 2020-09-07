ФСБ нашла в томатной пасте сто тонн контрабандных сигарет

Федеральная служба безопасности РФ обнаружила в томатной пасте из ОАЭ сто тонн сигарет. Об этом сообщают на сайте ведомства.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечён канал контрабанды на территорию России табачных изделий из Объединённых Арабских Эмиратов, — говорится в сообщении.

Контрабанду стоимостью 216 миллионов рублей привезли в Россию по морю в контейнерах из-под томатной пасты. Как сообщают в ФСБ, после этого товар на грузовиках развозился конечным потребителям по территории страны.

Организатора канала контрабанды уже задержали, против него возбуждено уголовное дело. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, отмечают в ведомстве.