Сто смертей на школьной линейке. Кровавые планы банды подростков разрушила ФСБ

Четыре бомбы, зажигательные смеси, охотничьи ружья, травматы и ножи готовил для посещения торжественной школьной линейки 1 сентября 15-летний подросток, ученик одной из красноярских школ. Кровавый фейерверк сотрудникам ФСБ удалось предотвратить прямо накануне мероприятия. Лайф разбирался, откуда берутся подобные нелюди и какая мера наказания им грозит.

Об операции по обезвреживанию террориста рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Известно, что одновременно с красноярским бомбистом спецслужба накрыла ещё 12 его подельников.

Одиннадцать из них — из других городов, но все они состояли в закрытой группе одной из соцсетей. Именно в ней обсуждали планы терактов, делились техническими подробностями изготовления взрывчатки и тому подобным. К преступлениям они склоняли в Интернете и других пользователей.

Переписка в одном из мессенджеров, обнаруженная сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативных действий при задержании участников закрытого интернет-сообщества, подозреваемых в подготовке массовых убийств. Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

При обыске в квартире бомбиста из Красноярска сотрудники спецслужб обнаружили школьную фотографию с портретами учеников. Одни лица были зачёркнуты, на других стояли вопросы — преступник явно размышлял над первоочередным списком жертв.

Кроме этого, в квартире нашлись инструкции по изготовлению бомб, схемы нападений на школы, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей. Вскрылась и вся шокирующая переписка между участниками группы.

Зря они жили…

Накануне линейки 15-летний пацан планировал заночевать у бабушки, у которой спрятал свои адские устройства, и уже от неё пойти на дело. Об этом он поведал в переписке своему приятелю, который, казалось, был ошарашен сообщением.

Он спрашивал, из чего тот смастерил бомбы и почему они должны сработать. Начинающий гренадер со знанием дела отвечал, что устройства собраны по схеме, а значит, сработают чётко. В ответ на вопрос, зачем ему это, заявил: "100 хочу убить. Зря они жили".

После взятия бомбиста правоохранители исследовали самопальную взрывчатку и пришли к выводу, что она бы сработала.

Теперь в отношении него возбуждены дела по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности", "Незаконные хранение и переноска взрывных устройств", "Незаконное изготовление взрывных устройств".

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Будь члены банды взрослыми, получили бы лет по 20 тюрьмы, но с подростками в России всё сложнее.

Были готовы убивать

— Поскольку они подростки, то больше десяти лет им не могут дать, — говорит адвокат Дмитрий Аграновский. — Здесь может сыграть множество факторов: кто-то из них достиг 14 лет, кто-то будет сотрудничать со следствием. Кроме того, срок будет зависеть от того, сколько вменяют эпизодов членам группы, а также от того, что они вообще хотели совершить и в каком объёме.

По мнению клинического психолога-аддиктолога Екатерины Ярцевой, в возрасте 14–15 лет, как правило, проявляется подростковый бунт. В этот момент дети опираются не на устоявшиеся и работающие правила, принятые в социуме, а на сверстников, и делают они это для того, чтобы быть принятыми в своей среде.

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

– Однако если речь идет о группе лиц, то вряд ли решение взорвать детей на линейке было спонтанным. В группы подростки объединяются для того, чтобы вот таким страшным деструктивным способом повысить свою значимость, - подчеркивает Ярцева. – Просто у них не получается в обычной жизни почувствовать гордость и свое достоинство другим способом, для этого у них еще не было времени и возможностей.

Кроме того, объясняет психолог, в этом возрасте проявляются первые признаки возможных будущих психических расстройств. И если для них есть реальные предпосылки, то все это может быть сопряжено с ненавистью. Это может быть проявление асоциального личностного расстройства, а также могут быть задействованы семейные трудности и проблемы.

– Подростки, имеющие близкие поддерживающие отношения с родителями, обычно не ввязываются в криминал. Возможно, они испытывают затруднение в коммуникативном навыке, – заключает Екатерина Ярцева.

А эксперт Национального антитеррористического комитета Валерий Киселев призывает работать со взрослыми, которые вовлекают подростков в опасные сообщества и внедряют в их головы опасные идеи. От них очень много вреда, поскольку сознание молодых людей похоже на пластилин, из которого можно вылепить все, что угодно. Даже монстра.

– Наша самая большая проблема, – взывает Киселев к голосу разума, – мы перестали заниматься с такими подростками, поэтому они предоставлены компьютерам и социальным сетям, а современное общество транслирует агрессию. В итоге наши дети смотрят не те фильмы, читают не те книги.

Вместо этого, говорит эксперт, в России власти больше сконцентрированы на поиске уже действующих ячеек. Причем, по его мнению, это очень энергозатратный процесс, в который вовлекается большое количество специалистов и затрачивается много времени. На выходе же вместе с предотвращенными преступлениями общество получает искалеченные души и судьбы совсем молодых людей.