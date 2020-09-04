Миллионы на доверии. Обманутые вкладчики "ИнкассоЭксперт" готовы выйти на улицу

Микрофинансовая организация (МФК) "ИнкассоЭксперт" привлекала людей простой и ясной бизнес-моделью. Люди вкладывали в организацию миллионы и получали с них до 30 процентов годовых. Сумма не малая, есть ради чего рисковать. Менеджеры МФК объясняли высокий процент выгодной деятельностью микрокредитования граждан. Известно, что за микрокредиты традиционно берут высокий процент. Отсюда, мол, и выручка. Сумма входа в компанию начиналась от полутора миллионов рублей. С этих денег махинаторы обещали выплаты по процентам в размере 400–500 тысяч рублей в год

— Компания ООО МФК "ИнкассоЭксперт" — как раз одна из немногих компаний, которые предлагают своим клиентам двойную защиту, ведь риски застрахованы и обеспечены залогом. Выдача займов в настоящее время осуществляется только под обеспечение, — рекламировал компанию и гарантировал полную безопасность вкладов первый её директор Станислав Ясаков.

Ясаков также утверждал, что для клиентов предусмотрена возможность расторгать договор досрочно без штрафов и потери процентов. Поверив рекламе, люди несли свои деньги в надежде поправить финансовое положение, но в итоге потеряли даже то, что имели.

"Инкассо" здесь и "Инкассо" там

За стенкой московского офиса "ИнкассоЭксперт" в старом здании Печатникова переулка находился некий Кредитный потребительский кооператив (КПК) "ИнкассоФинанс", цена входа в который была чуть меньше. Эти две организации были тесно связаны между собой и, возможно, служили звеньями в цепи одного большого мошенничества. Согласно данным "СПАРК-Интерфакса", 99,9% МФК "ИнкассоЭксперт" принадлежит некоей компании из Самары ООО "ЮрЭскорт", чьим бенефициаром является некий Александр Грезин. А владелицей КПК "ИнкассоФинанс" является некая Ольга Карпенкова (Табунова).

Какое-то время проценты исправно капали на счета вкладчиков, что привлекало в компании и других пайщиков. Но бесплатный сыр "Инкассо" довольно быстро испортился. В первый же год своей деятельности у обеих компаний начались перебои с выплатами по процентам, а некоторые вкладчики (несмотря на гарантии и уверения Ясакова) не могли расторгнуть договоры. Дальше — хуже: у обоих "Инкассо" начались различные финансовые и юридические проблемы, которые нарастали, как снежный ком, и с прошлого года они находятся в стадии ликвидации. Естественно, эти проблемы коснулись всех вкладчиков "ИнкассоЭксперт" и "ИнкассоФинанс", потерявших свои миллионы.

Обманутые вкладчики

70 человек в составе инициативной группы уже подали свои заявления в правоохранительные органы на компании МФК "ИнкассоЭксперт" и КПК "ИнкассоФинанс", которые, получив многомиллионные вклады, начали процедуру банкротства. Теперь следователям предстоит выяснить, не являются ли эти банкротства частью хитрой заранее спланированной игры мошенников.

Полиция вместе с обманутыми вкладчиками уже ищет остальных потерпевших, по словам правоохранителей, их число постоянно растёт: вчера было 153 человека, сегодня выявлено уже 200. Для многих сообщения о потере кровно нажитых средств оборачиваются неприятной новостью. Долг перед вкладчиками уже превысил 31 000 000 рублей и продолжает расти.

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Лайф выяснил, что по факту мошенничества уже заведено уголовное дело. По данным следствия, неустановленные лица по предварительному сговору, действуя от имени ООО "ИнкассоФинанс" и "ИнкассоЭксперт" и имея умысел на хищение чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием заключали договоры, обязательства по которым не выполняли. В настоящее время направлены ходатайства о получении разрешения на выемку налоговой документации обеих компаний. Направлены запросы на получение сведений об имущественном положении директоров и учредителей, в том числе и бывших. На это у следствия уйдёт месяц. И уже 7 октября будет приниматься решение о предъявлении обвинений.

Вкладчики будут митинговать

Лайф поговорил с главой инициативной группы обманутых вкладчиков МФК "ИнкассоЭксперт" Ларисой Рыжих. Женщина полна решимости довести это дело до конца. Также она считает, что проблема не носит единичный характер. И благодаря либеральной политике Центробанка подобные конторы в стране открываются как грибы после дождя. Рыжих заказывала аналитику для себя и открыла довольно неприглядную картину: — По моим данным, за последние два года было открыто шесть с половиной тысяч подобных контор. Открыли, поработали чуть, закрылись... И опять продолжают открываться. И это несмотря на то, что все суды завалены заявлениями и жалобами вкладчиков.