На концерте Земфиры в Петербурге умер пожилой мужчина

Один из слушателей концерта певицы Земфиры умер в Петербурге. Об этом сообщает портал "Невские новости".

Отмечается, что 63-летнему Александру стало плохо во время выступления Земфиры на фестивале Stereoleto в воскресенье, 6 сентября. Поклонники певицы смогли вынести его из толпы. В чувства мужчину пытались привести дежурившие медики и подъехавшая позже скорая, однако он скончался от остановки сердца.

Как сообщает издание, выступление певицы проходило в "Севкабель порту", где работал погибший мужчина. Поклонником творчества певицы, по информации правоохранительных органов, Александр не был.