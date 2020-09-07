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На концерте Земфиры в Петербурге умер пожилой мужчина

Его вынесли из толпы фанаты певицы и передали скорой, однако спасти мужчину не удалось.

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Фото © ТАСС

Один из слушателей концерта певицы Земфиры умер в Петербурге. Об этом сообщает портал "Невские новости".

Отмечается, что 63-летнему Александру стало плохо во время выступления Земфиры на фестивале Stereoleto в воскресенье, 6 сентября. Поклонники певицы смогли вынести его из толпы. В чувства мужчину пытались привести дежурившие медики и подъехавшая позже скорая, однако он скончался от остановки сердца.

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Фельдшер смог реанимировать мужчину, но его состояние опять стало ухудшаться.

Как сообщает издание, выступление певицы проходило в "Севкабель порту", где работал погибший мужчина. Поклонником творчества певицы, по информации правоохранительных органов, Александр не был.

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