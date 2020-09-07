Полиция Бирмингема задержала подозреваемого в нападении на людей с ножом

Полиция Уэст-Мидлендса сообщила о задержании 27-летнего мужчины, которого считают причастным к поножовщине, произошедшей накануне в британском Бирмингеме.

Стражи порядка уточнили, что поиски человека, убившего одного прохожего и ранившего ещё семерых, продолжались более суток. Детали задержания пока не раскрываются, мужчину допрашивают правоохранители.