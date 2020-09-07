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Полиция Бирмингема задержала подозреваемого в нападении на людей с ножом

Жертвой атак стал мужчина, ещё семь человек получили ранения.

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Фото © Twitter / WMPolice

Полиция Уэст-Мидлендса сообщила о задержании 27-летнего мужчины, которого считают причастным к поножовщине, произошедшей накануне в британском Бирмингеме.

Стражи порядка уточнили, что поиски человека, убившего одного прохожего и ранившего ещё семерых, продолжались более суток. Детали задержания пока не раскрываются, мужчину допрашивают правоохранители.

В Великобритании несколько человек получили ножевые ранения при нападении

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, нападения были совершены ночью 6 сентября.

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